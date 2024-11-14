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  • Çocuklar arasında bıçaklı kavga: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Çocuklar arasında bıçaklı kavga: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Çocuklar arasında bıçaklı kavga: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs yanındaki bıçakla M.T.’ye (13) saldırdı. M.T. vücuduna isabet eden bıçakla ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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