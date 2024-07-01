Çocuklar yaz sporunu Talas'ta yapacak

Talas Belediyesinin çocukları sporla buluşturmak ve yetenekli gençleri keşfetmek amacıyla kurduğu Sporcu Fabrikası’na kayıtlar başladı.

Basketbol, karate, masa tenisi, tekvando ve futbol branşlarında ücretsiz olarak verilecek kurslarda çocuklar hem spor yapacak hem de yaz dönemini verimli geçirecek. Toplam 5 branşta sporcu yetiştiren kurslara kayıt yaptırabilecek yaş aralıkları şu şekilde: Basketbol, karate, masa tenisi ve tekvando alanlarına 2008 ile 2016 yılları arasında doğumlu gençler başvurabilecekken, futbola ise 2012 ile 2017 yılları arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Yukarı Talas’ta bulunan eski Amerikan Koleji içindeki Talasgücü Belediyespor Kulübü’ne yapılacak başvurular için gerekli belgeler ve detaylı bilgi 0543 652 34 31 ve 0538 595 23 44 numaralı telefonlardan alınabilir.