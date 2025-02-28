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  • Cuma Hutbesi'nde Ramazan Uyarısı: 'Ramazan Eğlence Değil, Manevi Yeniden Doğuş Zamanıdır'

Cuma Hutbesi'nde Ramazan Uyarısı: 'Ramazan Eğlence Değil, Manevi Yeniden Doğuş Zamanıdır'

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma Hutbesi'nde, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Özellikle Ramazan etkinliği adı altında yapılan eğlence, konser ve hacivat Karagöz tarzı programları manevi atmosferi bozduğu belirtildi.

Cuma Hutbesi'nde Ramazan Uyarısı: 'Ramazan Eğlence Değil, Manevi Yeniden Doğuş Zamanıdır'

Hutbede, bu mübarek ayın, kulluk bilincinin pekiştirildiği ve insanın sorumluluklarını yeniden gözden geçirdiği bir dönem olduğu vurgulandı. Bunun yanında, Ramazan ayına uygun düşmeyen eğlencelerle zamanın heba edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Hutbede, Ramazan’ın bireyin Rabbine, kendine ve çevresine karşı sorumluluklarını hatırlama ve yerine getirme ayı olduğunun altı çizildi. Alışverişten komşuluk ilişkilerine, giyimden tüketim alışkanlıklarına kadar hayatın her alanında İslam’ın emir ve yasaklarına riayet edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın, israf ve lüks tüketimden kaçınmanın, iftar sofralarını paylaşmanın bu ayın ruhuna yakışır bir davranış olacağı belirtildi. Trafikte, evde ya da işyerinde sabırlı olunması ve huzursuzluk yaratılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Hutbe, Ramazan ayını manevi bir yenilenme ve dayanışma fırsatı olarak değerlendirme çağrısıyla son buldu.

Haber Merkezi

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