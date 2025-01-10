Cuma Hutbesinde 'Cinsiyetsizleştirmenin sapkınlık olduğu' vurgulandı

Bu haftaki cuma hutbesinde cinsiyetsizleştirme sadece fertlerin kimliğini hedef almakla kalmayıp, toplumların da geleceğini karartan büyük bir tehdit olarak değerlendirildi. Bu tehdide karşı elimizdeki en büyük gücün aile olduğu vurgulandı. Ailenin, dinimizin meşru, kanunlarımızın uygun gördüğü ruhsal ve fiziksel olgunluğa sahip bir kadın ve bir erkeğin, şahitler huzurunda nikâhla kurduğu rahmet ve merhamet yuvası olduğu ifade edildi. Ailenin, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için sahip olabileceğimiz en değerli hazine olduğu belirtildi.

Cuma hutbesinde ailenin kurulması, korunması ve çocuklarla zenginleştirilip güçlendirilmesinin İslam’ın emri olduğu vurgulandı. Aileyi tehdit eden zararlı akımlara karşı gerekli önlemleri almanın herkesin ortak görevi olduğu belirtildi. Hutbede, aile kurumunu ortadan kaldırmak ve toplumu ifsat etmek isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Hutbede, çocuklara ilgi ve sevgi göstermenin, onları milli ve manevi değerlere bağlı, fıtrî kimliklerine uygun bir şekilde yetiştirmenin önemi vurgulandı. Ayrıca, çocukların cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun kıyafet ve oyuncaklar seçilmesi gerektiği, İslam’ın emrettiği mahremiyet bilincinin hassasiyetle öğretilmesi gerektiği belirtildi. Çocukların sanal ortamlarda zehirli ağların insafına bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Hutbenin sonunda, nikâhsız birlikteliklerin tamamının zina olduğu, haram olduğu ve Allah’ın gazabına sebep olan büyük bir günah olduğu vurgulandı.