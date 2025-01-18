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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 8'inci Olağan İl Kongresine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.  Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Haber Merkezi

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