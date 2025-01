İncesu OSB Başkanı Püsküllü 'Yıl sonuna kadar elektrik yatırımlarının devam etmesini hedefliyoruz'

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak, moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, 2024 yılı itibarıyla elektrik altyapısına 350 milyon lira yatırım yapıldığını ve havai hatların yer altına alınacağını ve 2025 yılı sonuna kadar 12,5 milyon metrekareye yer altından enerji sağlanacağını belirterek; ‘’İncesu OSB ile ilgili olarak 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 350 milyon lira civarında bir yatırım gerçekleştirdik. Şu anda İncesu OSB’deki elektrik hattımız tamamen havai hatlardan sağlanıyor. Ancak, bu hattı yer altına almak amacıyla dört farklı elektrik ve enerji firmasıyla görüşmeler yaptık, ihalelerimizi gerçekleştirdik, teknik projelerimizi ve çizimlerimizi tamamladık, ayrıca teknik danışmanlık hizmeti aldık. Sonuç olarak, bir firmayla anlaşma sağladık ve bu firmadan hücre trafolarını temin ettik. Bu satın alma işlemi yaklaşık 5,3 milyon Euro tutarında bir yatırım gerektirdi. Daha sonra, OSB’yi yedi renk hattına böldük ve ilk iki renk hattını tamamladık. Bu hattın ilk iki bölümünde toplamda 17 trafo binasının inşaatını bitirdik. Zemin eşleşmeleri, kablolama ve borulama işlemlerini tamamladık. İnşallah, kalan beş hattı da tamamlayarak 2025 yılı sonuna kadar İncesu OSB’yi tamamen yer altı enerjisi ile besleyen temiz bir enerji sistemi kurmayı hedefliyoruz. Toplamda 12,5 milyon metrekarelik bir alana yer altından enerji sağlayarak elektrik sistemini oluşturmayı planlıyoruz. Elektrik yatırımlarına şu ana kadar yaklaşık 350 milyon lira harcadık. Geriye kalan yatırım ise 250-300 milyon lira civarında olup, 2025 yılı sonuna kadar bu elektrik yatırımlarının devam etmesini hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘DEZAVANTAJLARI, AVANTAJA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Başkanı Püsküllü, İncesu OSB’nin büyük parsellerin bulunduğu ve şehir merkezine 40-45 kilometre mesafede yer alan bir sanayi bölgesi olduğunu belirterek; “İncesu Organize Sanayi Bölgesi, daha büyük parsellerin bulunduğu bir sanayi alanıdır. Şehir merkezine 40-45 kilometre mesafede yer aldığından, ulaşım açısından Kayseri merkezine kıyasla daha zor bir konumdadır. Ancak, elimizden geldiğince bu dezavantajları avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Şu anda, ölçek olarak büyük ve sayısal olarak önemli firmalar bölgemizde faaliyet göstermekte ve üretimlerine devam etmektedir’’ şeklinde konuştu.

‘BU SİSTEMLE, İTFAİYE ARAÇLARIMIZIN SU SIKINTISI OLMAYACAK’

Başkan İrfan Püsküllü, bölgedeki yangın güvenliğini artırmak için önemli bir çalışma başlattıklarını söyleyerek; ‘’Biliyoruz ki şu an gündemimizdeki en büyük sorunlardan biri yangınlar ve itfaiye problemleri. Bu konuda İncesu OSB olarak önemli bir çalışma gerçekleştirdik. İncesu OSB’nin en yüksek rakımlı tepesine, yaklaşık 320 metreden pompa ile su çıkardık ve kuyu suyu sağladık. Ayrıca, oraya 510 tonluk bir su deposu inşa ettik. Bu su deposundan, İncesu OSB’nin tüm parsellerine su verecek şekilde hidrant döşemeyi planlıyoruz. Her fabrikada 3, 4, 8 veya 10 adet hidrant olacak ve her bir hidrantta 7-8 barlık bir basınç sağlanacak. Bu sistemle, itfaiye araçlarımızın su sıkıntısı olmayacak. Ayrıca, sanayicilerimizi da yükten kurtaracağız çünkü mevcut itfaiye kanunlarına göre çok büyük su depoları talep ediliyor. Bu ihtiyacı, sanayicilerden bertaraf etmiş olacağız. Her parselde, 8 barlık hidrantlarla su temin edeceğiz’’ diye konuştu.

Öte yandan İstihtam ve ihracat faliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İrfan Püsküllü şöyle konuştu; ‘’İncesu OSB’de birçok fabrikamızın, Kayseri OSB’de de yerleşik bir yeri bulunmaktadır. Birçoğu, Kayseri OSB’de ihracat yaptığı için, fabrikasyon yapıldığı için, hangi OSB’den ne kadar ihracat yapıldığını sorma gereği hissetmiyoruz açıkçası. Ancak, İncesu OSB’de şu an yaklaşık 4 bin 700 ile 4 bin 800 civarında çalışanımız bulunmaktadır. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir sürpriz açıklamayı düşünüyoruz.”