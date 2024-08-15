Damperi açık kalan kamyon işaret panosu direğini devirdi
Kayseri'de, Hacılar Yolu Mevkii'nde meydana gelen kazada damperi açık kalan bir kamyon Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarptı. Çarpışma sonucu PTS direği yola devrildi.
Kayseri’nin Hacılar Yolu Mevkii’nde damperi açık kalan bir kamyon, Plaka Takip Sistemi (PTS) direği ile çarpıştı. Çarpışma sonucu PTS direği yola devrilirken, kamyonda hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.