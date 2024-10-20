Dedeman İmam Hatip öğrencileri Kitap Fuarında Teknofest projelerini tanıttı

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı stantların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Kayseri 7'nci Kitap Fuarı'nda 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST'te farklı dallarda dereceye giren 3 projelerini tanıttı. Befa ismini verdikleri proje hakkında konuşan 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Abdullah Emir Kılıçkaya, "Okulumuzun ilk yılında kazandığımız İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında üçüncü olan projemizdir. Projemiz boğulma riskine girmiş insanların makarası sayesinde insanları su altından çekerek tekrar kıyıya götürme amacıyla yapılmıştır. Ekibimiz dört kişiydi, yarışma önce AR-GE sürecinden geçti. Sonrasında çizimler ve yapım aşamasına geçti. TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde projemiz üçüncülük elde etti" şeklinde konuştu.

Bir diğer proje olan Abra, diğer adıyla The Terranauts hakkında ise Kılıçkaya, ikincilik elde ettiklerini dile getirerek, "Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde Sosyal İnovasyon bölümünde ikinci olan projemiz ise Abra, paletli bir mot fonksiyonel bir araçtır. Hem su yüzeyinde hem de karada ilerleyebilmektedir. Önünde FPV drone kamerası vardır, paletleri sayesinde herhangi bir çamur, balçık ve buna benzer zorlu alanlarda ilerlemesinde sorun yaşamaz. Aracımızın görevleri arasında; kıyı, nehir, baraj ve buna benzer yerlerde devriye olarak gezebilir ve bu sayede askerlerimizin tehlikeli durumlarda zarar görmemesi için aynı görevi aracımız görüyor. Aracımız bir kaç aylık AR-GE sürecinden geçti, sonrasında kağıt çizimi, bilgisayar üzerinden blender adlı tasarım uygulamasından tasarımları, ardından 3D yazıcılarla parçaları oluşturuldu. Bunun sonrasında da parçaların birleştirilmesi aşamalarından geçti. Sonunda da boyaması yapılarak aracımız tamamlandı. Biz bunu 8 kişilik bir ekiple yaptık, herhangi bir sponsorumuz yoktu, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'PROJENİN MALİYETİ SADECE 280 LİRA'

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Afet Yönetimi kategorisinde Mavera isimli projelerinin üçüncülük derecesi aldığını belirten 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Feyza Ecrin Öztürk, Takımım Mavera ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Afet Yönetimi kategorisinde üçüncü olarak dereceye girdik. Projemiz kapalı alanlarda bir yangın çıktığı zaman etrafı yoğun duman kaplamasıyla beraber çıkış kapısının bulunmasına yardımcı olması açısından geliştirilmiş bir projedir. projemizde lazer teknolojisini kullandık, bu şekilde bireyler yoğun duman altındayken bile çok net şekilde görebiliyorlar. Onun dışında projemizin mekanik ve elektroniğinden bahsedeyim, projemizde bir adet MP2 duman sensörü, lazer diyotları, bazers sistemleri ve airydionob kart kullandık. Danışma öğretmenimizle birlikte 5 kişiydik üçüncülük derecesi aldık, okuluma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Projemizi sadece 280 liraya mal ettik" şeklinde konuştu.