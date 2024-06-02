Deniz Yağan oyunu kullandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen seçimlerde CHP Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan oyunu kullandı.

Deniz Yağan oyunu kullandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen seçimlerde CHP Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan oyunu kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde YSK tarafından yenilenmesi kararlaştırılan Pınarbaşı ilçesinde seçmenler bugün de sandık başına gitti. CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan da Kazancık mahallesinde oyunu kullandı. Yağan’a oy kullanma sırasında CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de eşlik etti.

İHA
Kayseri Gündem

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