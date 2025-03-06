Deprem Bilimci Naci Görür Kayserilileri korkuttu: En fazla kaç şiddetinde bir deprem öngördü?

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi tarafından Kayseradar medya sponsorluğunda ‘Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler’ konferansı Prof. Dr. Naci Görür’ün katılımıyla düzenlendi.

Görür burada yaptığı açıklamada, “Kayseri’nin etrafındaki faylar canlı faylar. Günün birinde deprem üretecek. İster küçük üretsin ister büyük üretsin nasıl üretirse üretsin üretecek ve Kayseri de bundan etkilenecek. Kayseri, Orta Anadolu’nun en büyük fay sistemlerinden biri. Ecemiş fayı üzerinde o fayın tam kucağında oturuyor. Bu deprem er ya da geç bir deprem üretir. Özelliği itibariyle 7 üzerinde bir deprem üretir. Zaman vermiyorum er ya da geç bir deprem üretir. Kayseri bir deprem kentidir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayseri’nin zemini ile ilgili bilgiler veren Görür şunları söyledi: “Kayseri’yi tehdit eden fay sistemleri haritasında gösterdiğim bölgedeki kesim tamamen alüvyon. Kayseri fayın kucağında oturmuyor mu? Olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Siz hiç bunu düşünmeden 10 kat 5 kat öyle veya böyle yarışma halinde gökdelen gibi binalar dikiyorsunuz. Kayseri faylı, zemini çürük bir bölge. Öyle bir deprem dirençli Kayseri yapılması lazım ki; verilere göre, bilime göre, teknolojiye göre olacak.”