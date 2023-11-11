Depresyon nedir? Karşı tarafın depresyonda olması kişiyi etkiler mi?

Psikolog Ahmet Özen, depresyon belirtilerini ve kişiler arasındaki ilişkiye olan etkilerinden bahsetti. Depresyonu tanımlayan Özen, “Depresyonu, duygudan duyguya şekil değiştiririz duygu durumun özelliği, o duygu halinde gün içerisinde sabit kalması olarak nitelendirebiliriz. Depresyonun var olabilmesi için belli başlı şartları var ve bu durumun en az iki hafta boyunca sürmesi gerekiyor” dedi.

DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR? SOSYAL İLİŞKİ VE RUH HALİNİ ETKİLER Mİ?

Depresyonun 2 ana kriteri olduğunu ve bütün hayatı etkilediğini söyleyen Psikolog Ahmet Özen, “Depresyonun iki ana temel kriter vardır. Hemen her şeye karşı ilgi kaybı, depresif, sürekli mutsuz olma halidir. Bununla beraber eşlik eden yan semptomlar var, bu yan semptomlar nelerdir? Kişinin aşırı derecede uyuması veya uyku halinin azalması iştahta artma veya azalma kendini değersiz hissetme ve intihar düşünceleri ve benzeri şeylerdir. Bunlar devam ediyorsa kişi depresyondan şüphelenebilir. Duygu durumunun için de olduğu için genel olarak her şeye karşı ilgi kaybı başladığı için bütün hayatını etkiliyor” ifadelerini kullandı.

KARŞI TARAFIN DEPRESYON HALİ KİŞİYİ ETKİLER Mİ? DEPRESYON BELİRTİLERİ NASIL HAFİFLETİLİR?

Terapi süreci ile depresyonun hafifletilebileceğini ifade eden Özen, “Depresyon şu şekilde kişiseldir; kişinin belli başlıklı yatkınlıkları vardır strese yatkınlık stresle mücadele hem ailesinden modelleyerek almış olduğu birtakım teknikler hem de genetik olarak almış olduğu bazı genetik kodlar üzerine şekillenir bu açıdan kişiseldir. Başkasının duygu durumu etkiler ama başkasının duygu durumu bizi de depresyona sokar mı diye sorarsanız gözlemlediğimiz durum değil ama kesin yargıda bulunamam. Depresyon belirtilerini hafifletmek için terapi seçeneğine gidebilir ya da antidepresan eşliğinde tedaviye başlayabilir. Kişilerin fayda görmesi için de bunlar düzenli yapılmalıdır” diye konuştu.