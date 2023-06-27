Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: Develimiz bayrama hazır

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 'Develimiz bayrama hazır. Hemşehrilerimizin güzel bir Kurban Bayramı geçirmeleri adına belediye ekiplerimiz olarak sahadayız' dedi.

PAYLAŞ
  • 27.06.2023 11:48
  • Güncelleme: 27.06.2023 11:48
  • 28
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: Develimiz bayrama hazır

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı. Elbiz parkı ile piknik alanları, mezarlıklar ve kurban kesim yerlerindeki çalışmalarını aktaran Cabbar, “Elbiz Parkındayız, Burası bizim için çok değerlidir. Her Develili muhakkak burayı ziyaret edin. Bunun için burasın bizim için çok farklıdır. Develi bu sıralar çok kalabalık. Sılayı rahim yapmaya gelen birçok Develili hemşehrimiz şu anda Develi'mizdeler. Yarınki bayram için geldiler. Ve tabii bizler bunu günler öncesinden tahmin ettiğimiz için bütün ekiplerimizle, birimlerimizle sahada bir aydan beri hazırlıklar gerçekleştiriyoruz ki buraya gelen vatandaşlarımız rahat bir bayram geçirsinler. Tabii bu bayram biraz daha kurban ibadetinin olduğu, ziyaretlerin fazla olduğu, piknik alanlarının çok dolup taştığı zamanlar. Dolayısıyla bütün bunları takip ederek gerek piknik alanları, gerek hayvan kesim yerlerimizdeki o eksiklikler neyse onları tamamlayarak vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde bayramlarını geçirmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mezarlarımız da bizim için olmazsa olmazımız. Bütün mezarlarımızda da bakım çalışmalarımız devam ediyor. Yani kısacası gerek Develi'mizde yaşayan gerekse sılayı rahim için bu bayram Develi'mize gelen hemşehrilerimizin güzel bir Kurban Bayramı geçirmeleri adına belediye ekiplerimiz olarak sahadayız. Ve şu anda çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Develimiz bayrama hazır” diye konuştu.

 “TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİN KURBAN BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Cabbar açıklamasının devamında, “Kayseri’de, metropol yoğunluğundan kurtulup böyle bir nefes almak istiyorlarsa güzel piknik alanlarımız, doğal güzelliklerimiz var. Onları bekliyoruz. Ben bizi izleyen tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Develimizin nüfusu normalde 70 bin,  ama şu anda 100 bini geçtik biz. Sılayı rahim yapmaya gelen hemşerilerimiz çok. Onlara da giderken trafik kurallarına uymalarını ve kazasız, belasız inşallah evlerine, yurtlarına varmaları Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Mix AVM satılıyor

Kayseri Mix AVM satılıyor

Önce çaldılar, görüntüler yayınlanınca geri getirdiler

Önce çaldılar, görüntüler yayınlanınca geri getirdiler

Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Araç, alev topuna döndü

Araç, alev topuna döndü

Kadınların da karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Kadınların da karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Arı kovanlarına ayı saldırdı

Arı kovanlarına ayı saldırdı

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: Develimiz bayrama hazır

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: Develimiz bayrama hazır

Kurban bayramı öncesi et fiyatları ne durumda?

Kurban bayramı öncesi et fiyatları ne durumda?

DAHA FAZLA
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak | 28 Haziran – 1 Temmuz 2023

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak | 28 Haziran – 1 Temmuz 2023

Kurbanlığı yatırmada pratik çözüm: Yıkmatik

Kurbanlığı yatırmada pratik çözüm: Yıkmatik

İl Müftüsü Akkuş: 'Kurbanlarımızın da gayesi, Allah'a kulluğumuzu sunmaktır'

İl Müftüsü Akkuş: 'Kurbanlarımızın da gayesi, Allah'a kulluğumuzu sunmaktır'

Çanakkale gezisinden dönen öğrencilerden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Çanakkale gezisinden dönen öğrencilerden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Başkan Büyükkılıç, kurban pazarında sıkı pazarlığa katıldı

Başkan Büyükkılıç, kurban pazarında sıkı pazarlığa katıldı