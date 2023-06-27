Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: Develimiz bayrama hazır

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı. Elbiz parkı ile piknik alanları, mezarlıklar ve kurban kesim yerlerindeki çalışmalarını aktaran Cabbar, “Elbiz Parkındayız, Burası bizim için çok değerlidir. Her Develili muhakkak burayı ziyaret edin. Bunun için burasın bizim için çok farklıdır. Develi bu sıralar çok kalabalık. Sılayı rahim yapmaya gelen birçok Develili hemşehrimiz şu anda Develi'mizdeler. Yarınki bayram için geldiler. Ve tabii bizler bunu günler öncesinden tahmin ettiğimiz için bütün ekiplerimizle, birimlerimizle sahada bir aydan beri hazırlıklar gerçekleştiriyoruz ki buraya gelen vatandaşlarımız rahat bir bayram geçirsinler. Tabii bu bayram biraz daha kurban ibadetinin olduğu, ziyaretlerin fazla olduğu, piknik alanlarının çok dolup taştığı zamanlar. Dolayısıyla bütün bunları takip ederek gerek piknik alanları, gerek hayvan kesim yerlerimizdeki o eksiklikler neyse onları tamamlayarak vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde bayramlarını geçirmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mezarlarımız da bizim için olmazsa olmazımız. Bütün mezarlarımızda da bakım çalışmalarımız devam ediyor. Yani kısacası gerek Develi'mizde yaşayan gerekse sılayı rahim için bu bayram Develi'mize gelen hemşehrilerimizin güzel bir Kurban Bayramı geçirmeleri adına belediye ekiplerimiz olarak sahadayız. Ve şu anda çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Develimiz bayrama hazır” diye konuştu.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİN KURBAN BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Cabbar açıklamasının devamında, “Kayseri’de, metropol yoğunluğundan kurtulup böyle bir nefes almak istiyorlarsa güzel piknik alanlarımız, doğal güzelliklerimiz var. Onları bekliyoruz. Ben bizi izleyen tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Develimizin nüfusu normalde 70 bin, ama şu anda 100 bini geçtik biz. Sılayı rahim yapmaya gelen hemşerilerimiz çok. Onlara da giderken trafik kurallarına uymalarını ve kazasız, belasız inşallah evlerine, yurtlarına varmaları Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.