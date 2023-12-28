Devrilen TIR'ın sürücüsü hafif yaralandı

Kayseri'de seyir halindeki TIR'ın devrilmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken TIR şoförü ise hafif yaralandı. 

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  • 28.12.2023 11:44
  • Güncelleme: 28.12.2023 11:44
Devrilen TIR'ın sürücüsü hafif yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde İncesu yolunda meydana geldi. Seyir halindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kaza sonrası TIR’da maddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri hafif yaralı şoföre ise ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1ha

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