Dilipak: Mescid-i Aksa düşerse sıra bize gelecek!

Usta yazar Abdurrahman Dilipak katıldığı Filistin Gecesi'nde 'Gazze düşerse bilin ki sıra Mescid-i Aksa'ya gelecek. Mescid-i Aksa düşerse bilin ki sıra bize gelecek.'' açıklamasında bulundu.

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  • 09.01.2024 05:16
  • Güncelleme: 09.01.2024 05:16
Dilipak: Mescid-i Aksa düşerse sıra bize gelecek!

Usta yazar Abdurrahman Dilipak, Ankara Melike Hatun Camii Konferans Salonu'nda Filistin Gecesi'ne katıldı.

''MESCİD-İ AKSA DAVASINI TERK EDERSEK, ALLAH'IN İPİNİ BIRAKMIŞ OLURUZ''

''Kudüs için Filistin için bizim bir tek bir çözümümüz var'' diyen Dilipak, ''Hz. Ömer'in Kudüs Beyannemesi'nden başka bir şey istemiyoruz. Ondan eksiğine hiçbir Müslüman hiçbir zaman razı olmayacaktır. Onun için Hz. Ömer'in şahitleri olmamız ve o yolda mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Eğer Gazze düşerse bilin ki sıra Mescid-i Aksa'ya gelecek. Mescid-i Aksa düşerse bilin ki sıra bize gelecek. Bu zulümü orada durduramazsak bilin ki aynı ateş bizi de yakacak. Mescid-i Aksa bizim için din davasıdır. Eğer Mescid-i Aksa davasını terk edersek, Allah'ın ipini bırakmış oluruz. Allah da bizim ipimizi bırakır. İşte o zaman dünyamızı da ahiretimizi de kaybederiz. Mescid-i Aksa bizim için gelecek davasıdır. Çünkü biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Eğer bu davayı kaybedersek peygamberimizin vasiyetini terk etmiş sayılırız. Mescid-i Aksa bizim için tarih davasıdır. Biz bir imparatorluğu o yolda kaybettik. Eğer Mescid-i Aksa'nın kutsallığı olmazsa eğer Filistin halkı Müslüman bir halk olmazsa, bu zulümler orada yaşanıyor olmasaydı. Bize düşen görev alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin ümmeti olarak, haksızlıklara zulme karşı mazlumların yanında olmamız gerekirdi. Onun için Mescid-i Aksa ötekilerin değil bizim öz davamızdır.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: haber vakti

1ha

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