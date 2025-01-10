Diplomasız ve ruhsatsız olarak diş kliniği açan şüpheliye işlem başlatıldı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, diplomasız ve ruhsatsız olarak diş kliniği açan şahsı tespit etti. Klinikte yapılan aramalar neticesinde ele geçirilen malzemeler Yedi Emin'e teslim edildi. Yakalanan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi’nde T.P. isimli şahsın diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin klinik hizmeti için iş yeri açtığı bilgisini alarak, konu hakkında çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda; Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan adli aramada; diş protez tamir ve imalatı amacıyla kullanılan toplam 42 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Malzemeler Yedi Emin'e teslim edildi. T.P.'nin sağlıkla ilgili diplomasının ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış herhangi bir izin-ruhsatının bulunmadığı, tespit edilerek şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.