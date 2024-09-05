  • Haberler
  • Sivas
  • Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu: 1 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu: 1 ölü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu: 1 ölü
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Ulaş ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ulaş ilçesi Tecer Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Mücahit Yancı (35) idaresindeki 58 ACD 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü olay yerine hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Askere gideceklerin ilk uğradığı yer
Askere gideceklerin ilk uğradığı yer
Başkan Büyükkılıç'tan kurmayları ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan kurmayları ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı
74 yaşındaki ahşap ustası Canleblebici, kameradan gemiye ustalık eserleri yapıyor
74 yaşındaki ahşap ustası Canleblebici, kameradan gemiye ustalık eserleri yapıyor
Battalaltı'nda yine silahlı çatışma: 2 yaralı
Battalaltı'nda yine silahlı çatışma: 2 yaralı
Okul Müdürü ve öğretmenler okullarını yenilediler
Okul Müdürü ve öğretmenler okullarını yenilediler
Kültepe'de 'görünmeyenler'in gizemi araştırılacak
Kültepe'de 'görünmeyenler'in gizemi araştırılacak