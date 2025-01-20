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Kayseri Elit Voleybol SK – Konya Büyükşehir Belediye Spor: 0-3

TVF Erkekler 2'nci Lig 4'üncü Grupta Kayseri'yi temsil eden takımlardan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Kayseri Elit Voleybol SK – Konya Büyükşehir Belediye Spor: 0-3

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk seti konuk takım 2 sayı farkla kazandı. İkinci sette daha rahat oynayan Konya ekibi seti 9 sayı farkla kazanarak setlerde durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sete de seri sayılarla başlayan Konya Büyükşehir Belediye, etkili başladığı ilk seti 10 sayı farkla önde tamamladı. İkinci sette oyuna ortak olmaya çalışan Elit Voleybol seti 6 sayı farkla kaybetti. Konuk takım üçüncü seti de 10 sayı farkla kazanarak maçı set vermeden kazandı.

MAÇIN KİMLİĞİ
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Sefa Macun, Yunus Şeherli
ELİT VOLEYBOL: Gürkan, Habip, R.Tolga, Berkay, Nejat Efe, Fuat, Ömer Faruk, Ekrem, Yasin, Enes, Naci Efe, Tuna, Mustafa Kılıç, Mustafa Gencer
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: M.Fatih, Ömer Faruk, M.Yusuf, E.Nebi, B.Efe, Y.Levent, Samed, Barış, Efe Tavukçu, Hasan, M.Emir, M.Yiğit, Y.Sami, Ahmet
SETLER: 1’inci Set: 23 – 25, 2’inci Set:  16– 25, 3’üncü Set: 19-25

Haber Merkezi

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