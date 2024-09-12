Dr. Mücahit Gültekin: 'Bugün Gazze'yle birlikte uluslararası hukuk çökmüştür'

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Direniş Cephesi Medya ve Manipülasyon’ adlı konferansta konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Gültekin, “Bugün Gazze’yle, Filistin’le birlikte uluslararası hukuk çökmüştür” dedi.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Gültekin, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. ‘Direniş Cephesi Medya ve Manipülasyon’ adlı konferans hakkında bilgiler veren AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Anadolu Gençlik Derneği olarak 7 Ekim’den bu yana meydanlardaydık. Bugünde Mücahit Gültekin hocamızı davet ettik. 1 yıldır yaşanan bu zulmün psikolojik açıdan medyada nasıl manipüle edildiğini, tüm dünyada bu manipülasyonun nasıl yapıldığını ortaya koyması için hocamızı davet ettik. Programımız genel anlamda Mücahit hocamız ve bizim konuşmalarımızla devam edecek. 14 Eylül Cumartesi günü Adana’da Ceyhan boru hattı üzerinde vanaları kapat, yaraları kapat eylemi yapacağız. Bu etkinliğimize bütün Kayseri halkımızı bekliyoruz” dedi.

Konferansı gerçekleştiren Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Gültekin ise, “7 Ekim’den bu yana Gazze’de bir soykırım sürüyor. Bu soykırım 1 yıla yakın süredir devam ediyor. Tarihte görüp, görebileceğimiz en ciddi katliamlar yaşanıyor. Buna rağmen bütün dünya sessiz. Sadece sessiz değil, aynı zamanda dünyanın bütün süper güçleri bu katliama destek veriyor. Bu ülkelerin hepsi bize sözde insan haklarından bahsediyor, demokrasiden bahsediyor, özgürlükten bahsediyor. İşte bu kavramların bir manipülasyon olduğunu, bunların hepsinin bir psikolojik savaş malzemesi olduğunu görüyoruz. O zaman bizim de; ‘Nerede sizin çocuk haklarınız? Nerede sizin kadın haklarınız? Nerede sizin insan haklarınız?’ diye bir soruyu sorma hakkımız var. Sizler bize 100 yıllardan beri bunlardan bahsediyorsunuz. Bütün bu kavramların hepsinin bugün Gazze’de çöp olduğunu, çöktüğünü görüyoruz. Bugün Gazze’yle birlikte Filistin’le birlikte uluslararası hukuk çökmüştür” ifadelerini kullandı.