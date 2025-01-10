Kayseri'de NEVKAYDER'in açılış töreni gerçekleştirildi

Nevşehirli Kayseri’de Yaşayan Bürokratlar ve İş Adamları Derneği’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Ak parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Dursun Ataş,Murat Cahit Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş, CHP Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa, İş adamı Rahmi Yağmur, NEVKAYDER Başkanı Anfer Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi İsa Ferah katılım sağladı. Açılışta konuşan Vali Çiçek; "NEVKAYDER'in burada açılıyor olması beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü Kayseri'de yaşayan Nevşehirli bürokratlar bizim hep en gözde en çalışkan, en çok yanımızda olan arkadaşlarımız. Her konuda da Nevşehir ve Kayseri'nin birlik ve beraberliği zaten kültürünün birebir aynı olduğunu görmek de Kayseri Valisi olduğum andan itibaren beni hep şaşırttı. Aslında 45 dakika gittiğimizde aynı kültürün içerisinde bir il değişiyor. Bir de Kayseri Valisi olarak şundan çok mutlu oluyorum. Yozgatlılar Derneği, Sivaslılar Derneği, Nevşehirliler Derneğini görünce metropol olduğumuzu daha çok görüyorum" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise beraberlilkten kuvvet doğacağını söyleyerek; "Dolayısıyla bu iki yan yana olan şehrin insanlarıyla beraber yaşaması faaliyetlerini beraber planlaması, bunu etkin hale getirmesi bu bakımdan gerçekten dernekte önemli şeyler olacağını değerlendiriyorum. Bizim kardeşliğimizi birlikteliğimizi, iş birliği sinerjiyi sağlaması bakımından önemli bir fonksiyon icra edeceksiniz diye inanıyoruz. Bu değneğin kuruluşunda iki yıldan beri yapılan çalışmalar var. Emeği geçen, katkı sağlayan başta valimiz olmak üzere Ayşe Hanım ve diğer milletvekillerimizle beraber diğer bütün partilerde olan milletvekillerimiz, il başkanlarımız katkılarıyla bu dernek vücut buldu. Bu gerçekten buradaki çalışan iş insanları için bürokratlarımız için, öğrencilerimiz için, vatandaşlarımız için güzel bir buluşma noktası olacak. Problemlerin çözülmesini de önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Milletvekili Aşkın Genç derneğin Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyerek; "Kayseri'de yaşayan Nevşehirliler Derneği bundan kısa süre önce kuruluşlarını gerçekleştirmişlerdi. Ankara'ya da hepimizi ziyarete gelmişlerdi. Çok kıymetli dostlarımız var. Ticari işlerimiz var, sosyal ilişkilerimiz var. Hep birlikte bundan sonra bölgemiz için şehirlerimiz için vatandaşımız çalışmaya devam edeceğiz. Derneğimizin tekrar Kayseri'mize, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İki şehrin birleştiğini vurgulayan AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler ise şöyle konuştu; "Kayseri'de Nevşehirliler Derneği hayırlı olsun diyorum her şeyden önce. İki şehir Kapadokya alanı içinde yer alan kültürü, yemeğini yaşam biçimini hayat tarzı düşünce biçimi birbirine yakın olan iki şehri birleştiren bir kültürel havza bir diyalog havzası olacak bu dernek diye düşünüyorum. Pekçok bürokrat var Kayseri'de, Nevşehir kökenli olan. Ticaretimiz var. Tarımda ortak birçok alanda birlikteliğimiz var. Öğrencilerimiz var. Bütün bunların birlikte daha güçlü bir bölge ruhunu ortaya çıkartacağına inanıyorum."