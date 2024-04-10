Drift ve egzoz denetiminde 10 araca 175 bin 944 lira ceza
Kayseri'de polis ekiplerince egzoz, drift konularında yapılan denetlemelerde 10 araç ve sürücü tespit edilerek toplam 175 bin 944 TL trafik cezası uygulandı.
Kayseri’de polis ekiplerince egzoz, drift konularında yapılan denetlemelerde 10 araç ve sürücü tespit edilerek toplam 175 bin 944 TL trafik cezası uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenliği korumak maksadıyla abartı egzoz, drift gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan denetlemelerde 10 araç ve sürücü tespit edilerek toplam 175 bin 944 TL trafik cezası uygulandı.
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