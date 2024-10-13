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Düğünde havaya ateş açarken kuzeninin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğünde tüfekle havaya ateş açarken kuzeninin ölümüne neden olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düğünde havaya ateş açarken kuzeninin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde düğünde tüfekle havaya ateş açarken kuzeninin ölümüne neden olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak’ta düğünde M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.’nin (39) tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu S.İ.’nin (37) başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA
Kayseri Gündem

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