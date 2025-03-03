Zeytinyağında Sahteciliğe Karşı Tüketici Uyarısı: Güvenli Alışverişin İncelikleri

Zeytinyağı alırken tüketicilerin dikkate alması gereken öneriler şunlardır:

1. Ambalaj: Zeytinyağının doğrudan güneş ışığına veya ışığa maruz kalmaması önemlidir. Bu yüzden içi laklı teneke ambalaj veya koyu renkli cam şişe tercih edilmelidir. Su veya kola şişesi gibi tek kullanımlık plastik şişelerdeki zeytinyağları kesinlikle satın alınmamalıdır.

2. Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi: Zeytinyağının tavsiye edilen tüketim tarihine dikkat edilmelidir. Geçmiş olan zeytinyağında besin öğeleri ve mineraller kaybolur.

3. Üretim Metodu: Besin değeri ve faydalı mineraller açısından, 27°C'yi geçmeden soğuk sıkım tekniği ile üretilmiş zeytinyağları tercih edilmelidir.

4. Saklama Koşulu: Zeytinyağının muhafaza edildiği ortamın 18-20°C arasında, kokusuz, güneş ışığı görmeyen bir yer olması gerekmektedir. Paslanmaz çelik tanklarda ve hava ile temas etmeden saklanmalıdır.

5. Marka: Kurumsal ve işini ciddiyetle yapan firmaların ürünleri tercih edilmelidir. Markasız zeytinyağı satın alınmamalıdır. Markalı ürünler için de firmanın güvenilirliği araştırılmalıdır.

6. Fiyat: Piyasa fiyatının çok altında satılan zeytinyağlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ucuz ürünler genellikle sahte olabilir.

Bu tavsiyeler doğrultusunda, tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli zeytinyağına ulaşmaları hedefleniyor.