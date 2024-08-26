Eczacılar Odası Genel Kurulu 21 Eylül'de yapılacak
Türkiye Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 21 Eylül'de genel kurula gidecek.
Türkiye Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 21 Eylül’de genel kurula gidecek.
Odanın 53. Seçimsiz Olağan Genel Kurulu 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Genel kurul, Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak.
İHA
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