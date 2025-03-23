Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan Tutuklandı: İBB'ye Yönelik Soruşturma Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 91 kişi gözaltına alınmıştı.

Suçlamalar ve Soruşturmanın Seyri

İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yöneltilirken, bazı isimler için "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması da bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın detayları ve sonuçları merakla bekleniyor.