Büyücülük yapan sahte hoca gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından vatandaşlara kendisini hoca olarak tanıtıp büyü yapmak vaadiyle dolandıran E.S. (67) isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Büyücülük yapan sahte hoca gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, bir televizyon programında gündeme gelen ve vatandaşları büyü yapma vaadiyle dolandıran E.S. (67) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Bu kapsamda, şahsın ikametinde yapılan aramada cep telefonuna el konuldu. Hakkında gerekli adli işlemler başlatılan E.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

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