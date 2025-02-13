Büyücülük yapan sahte hoca gözaltına alındı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından vatandaşlara kendisini hoca olarak tanıtıp büyü yapmak vaadiyle dolandıran E.S. (67) isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, bir televizyon programında gündeme gelen ve vatandaşları büyü yapma vaadiyle dolandıran E.S. (67) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Bu kapsamda, şahsın ikametinde yapılan aramada cep telefonuna el konuldu. Hakkında gerekli adli işlemler başlatılan E.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.