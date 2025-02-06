  • Haberler
  • Asayiş
  • Eniştesi bildiği öz babasının ölümüne sebebiyet veren kadın müebbet ve 39 yıl 2 ay hapis

Eniştesi bildiği öz babasının ölümüne sebebiyet veren kadın müebbet ve 39 yıl 2 ay hapis

Kayseri'de çocukken teyzesine evlatlık verilen, psikolojik sorunları olan ve eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçaklayarak ölümüne sebebiyet vermekle yargılanan A.E.(44) isimli kadın müebbet ve 39 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Eniştesi bildiği öz babasının ölümüne sebebiyet veren kadın müebbet ve 39 yıl 2 ay hapis

Olay 4 Şubat 2022 tarihinde Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.E. isimli kadın annesi tarafından doğduğunda teyzesine evlatlık olarak verildi. Evlatlık olarak verildiği teyzesi ve karşı binada oturan öz anne - babası ile kahve içtiği sırada psikolojik rahatsızlık geçiren A.E.‘nin bıçak darbeleri ile annesi olarak bildiği teyzesi H.Ö. ile teyzesi olarak bildiği annesi T.E. hafif yaralanırken öz babası ise M.Ö. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.E.’nin öz babası M.Ö. kurtarılamadı. A.E. hakkında, ‘Üst soydan Akrabayı Kasten Öldürme’ ve ‘Üst soydan Akrabayı Kasten Öldürmeye teşebbüs suçuyla dava açıldı. Bugün 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.E. ve maktul M.Ö.’nun yakınları katıldı.
 

MÜŞTEKİLER ŞİKAYETÇİ OLMADI
Duruşmaya katılan müştekiler H.Ö., H.Ö. ve T.E. sanıktan şikayetçi olmadı 
Mahkemede söz alan tutuklu sanık A.E., “Beraatimi istiyorum. Kendimi özgürlüğe hazır hissediyorum. Kastım yoktu” dedi. 
Mahkeme heyeti sanığın M.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, H.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle 13 yıl 4 ay, H.Ö.’ye eylemi nedeniyle 11 yıl 8 ay ve T.E.’ye yönelik eylemi nedeniyle de 14 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere toplamda müebbet artı 39 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Ayşe Böhürler, deprem yıldönümünde Osmaniye'deydi
Milletvekili Ayşe Böhürler, deprem yıldönümünde Osmaniye'deydi
Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Acılarımız halen tazedir'
Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Acılarımız halen tazedir'
Özsoy, Bünyan taşkın kontrol sözleşmesini duyurdu
Özsoy, Bünyan taşkın kontrol sözleşmesini duyurdu
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergül: 'Kuduz'da en büyük sorumluluk belediyelere düşüyor'
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergül: 'Kuduz'da en büyük sorumluluk belediyelere düşüyor'
İnşaat Mühendisleri Odası, 'riskli yapı stoğu'na dikkat çekti
İnşaat Mühendisleri Odası, 'riskli yapı stoğu'na dikkat çekti
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları: 'Gazze Müslümanların Öz Yurdudur'
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları: 'Gazze Müslümanların Öz Yurdudur'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!