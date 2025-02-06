Eniştesi bildiği öz babasının ölümüne sebebiyet veren kadın müebbet ve 39 yıl 2 ay hapis

Olay 4 Şubat 2022 tarihinde Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.E. isimli kadın annesi tarafından doğduğunda teyzesine evlatlık olarak verildi. Evlatlık olarak verildiği teyzesi ve karşı binada oturan öz anne - babası ile kahve içtiği sırada psikolojik rahatsızlık geçiren A.E.‘nin bıçak darbeleri ile annesi olarak bildiği teyzesi H.Ö. ile teyzesi olarak bildiği annesi T.E. hafif yaralanırken öz babası ise M.Ö. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.E.’nin öz babası M.Ö. kurtarılamadı. A.E. hakkında, ‘Üst soydan Akrabayı Kasten Öldürme’ ve ‘Üst soydan Akrabayı Kasten Öldürmeye teşebbüs suçuyla dava açıldı. Bugün 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.E. ve maktul M.Ö.’nun yakınları katıldı.



MÜŞTEKİLER ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmaya katılan müştekiler H.Ö., H.Ö. ve T.E. sanıktan şikayetçi olmadı

Mahkemede söz alan tutuklu sanık A.E., “Beraatimi istiyorum. Kendimi özgürlüğe hazır hissediyorum. Kastım yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın M.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, H.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle 13 yıl 4 ay, H.Ö.’ye eylemi nedeniyle 11 yıl 8 ay ve T.E.’ye yönelik eylemi nedeniyle de 14 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere toplamda müebbet artı 39 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.