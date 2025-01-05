Erciyes 38 FK 5 transferi daha duyurdu

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya’da sürdüren ve ilk hazırlık maçında karşılaştığı Amasyaspor’u mağlup eden Erciyes 38 FK kadrosuna yeni isimler almaya başladı. Devre arası transfer döneminde ilk olarak hücum hattına Kayserili Tayyib Kanarya’yı kadrosuna katan mavi – siyah – beyazlı takım daha sonra kaleci Çağrı Can Tanrıbilir, orta saha oyuncusu Orhan Öztürk, forvet oyuncusu Taha Özgür, kanat oyuncusu Serkan Kenter ve Doğukan Tarlaeki transfer etti. Kayseri ekibi ile anlaşan futbolcular yani takımlarıyla çalışmalara başladı.