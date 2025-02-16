Erciyes 38 FK – Mardin 1969 Spor: 0-3

Kayseri'yi TFF 3'üncü Ligde temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun 20'inci haftasında evinde konuk ettiği Mardin 1969 Spor'a ikinci yarıda yediği gollerle 3-0'lık sonuçla mağlup oldu.

Erciyes 38 FK – Mardin 1969 Spor: 0-3

Maça baskılı başlayan Kayseri takımı ilk yarıda yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamadı. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.  İkinci yarıya baskılı başlayan konuk takım 53’üncü dakikada Umut ile öne geçti. 68’inci dakikada Umut takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Müsabakada 2-0’lık skorla geriye düşen Kayseri ekibi pozisyon bulmakta zorlandı. Mardin takımı maçın 77’inci dakikasında Ahmet Teker ile bulduğu golle skoru 3-0’a taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayseri yediği 3 golle maçı kaybetti. 
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Abdurrahman Atabay, Burak Dayıoğlu
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.86 Serkan), Ayhan (Dk.69 Gürkan), İsmet, Enes (Dk.69 Ethem), Hüseyin Ekici (Dk.86 Ziyahan), Tayyib (Dk.76 Taner), Hüseyin Fındıkçı
MARDİN 1969 SPOR:  İsmail – Vural, İslam, Ahmet Can (Dk.82 Ali Kemal), Ümit, Emre (Dk.46 Serdar), Berkan (Dk.46 Aykut), Barış, Serkan (Dk.82 Mustafa), Ahmet Teker, Umut,  
GOLLER:  Dk.53 – Dk.68 Penaltıdan Umut, Dk.77 Ahmet Teker (Mardin 1969 Spor)
SARI KART: Ayhan (Erciyes 38 FK),Umut, Aykut, Mehmet  (Mardin 1969 Spor)

Haber Merkezi

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