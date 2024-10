Erciyes 38 FK – Orduspor 1967: 2-1

Müsabakaya baskılı başlayan konuk takım ilk yarıda gol pozisyonlarından yararlanamadı. İkinci yarıya da etkili başlayan Orduspor 1967 karşısında hızlı ataklarla gol arayan kayseri ekibi Erciyes 38 FK 61’inci dakikada Hüseyin Fındıkçı ile öne geçti: 1-0. Maçın 61’inci dakikasında gelişen Erciyes 38 FK atağında orta alanda topla buluşan Hüseyin Fındıkçı golü attı. Maçın 70’inci dakikasında kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Orduspor 1967’li sporcu Osman kafa golü ile skoru eşitledi: 1-1. Maçın 78’inci dakikasında konuk takımın savunmasının hatasını iti değerlendiren Fevzi Can topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Maçta başka gol olmazken Erciyes 38 FK hafta içi Türkiye Kupası’nda mağlup ettiği rakibi Orduspor 1967’yi lig maçında da yenerek liderlik koltuğundan etti.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Metin Ateş, Erdinç Tufan, Hakan Can Yılmaz

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak- Taner, Berkay, İsmail, Yaşar, Caner, Ayhan (Dk.72 Fevzi Can), İsmet (Dk.58 Hüseyin Fındıkçı), Hüseyin Ekici, Ethem (Dk.81 İhsan Uğur), Ekrem (Dk.58 Gürkan)

ORDUSPOR 1967: Muhammed Can - Osman, Fatih, Hamit, Mert (Dk.84 Salih), Uğur, Doğancan (Dk.90+3 Ömer Alper), Osman, Recep (Dk.65 Alperen), Mohammad (Dk.90+3 Sarper), Ömer Faruk (Dk.65 Cevatcan)

GOLLER: Dk.61 Hüseyin Fındıkçı, Dk.78 Fevzi Can (Erciyes 38 FK) Dk.70 Osman (Orduspor 1967)

SARI KART: Ayhan, Ethem, Kadem Burak, Fevzi Can, İsmail (Erciyes 38 FK) Mohammad, Doğancan, Osman, Fatih (Orduspor 1967)