Erciyes 38 FK sezonu Kırıkkale'de noktalayacak
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun son maçında Kırıkkale FK'ya konuk olacak.
Sezonun başlamasına çok kısa sürede çalışmalarına başlayan buna rağmen başarılı sonuçlar alan Erciyes 38 FK Play- Off potasına yaklaştı. Daha sonra kaybettiği puanlar nedeniyle düşüşe geçen Kayseri ekibinde teknik direktör değişikliğine gidildi. Kaybettiği puanlar yüzünden düşme potasına yaklaşan ancak daha sonra orta sıralarda yer bulan Erciyes 38 FK, yarın sezonun son maçında Kırıkkale FK’ya konuk olacak. Play - Off mücadelesi veren Kırıkkale FK ile sezonu orta sıralarda tamamlamayı garantileyen Erciyes 38 FK maçı saat 15.00’de başlayacak.