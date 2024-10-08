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Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti, 52 gündür demir parmaklıklar ardında

Sivas'ta sosyal medya üzerinden Peygamber Efendimiz'e hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirmekten gözaltına alınan genç kadının tutukluluk hali 52 gündür sürüyor.

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti, 52 gündür demir parmaklıklar ardında
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta sosyal medya üzerinden Peygamber Efendimiz’e hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirmekten gözaltına alınan genç kadının tutukluluk hali 52 gündür sürüyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Beyza Gürkan, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. 18 Ağustos tarihinden bu yana soruşturması devam eden genç kadının tutukluluk hali 52 gündür sürüyor. Uyuşturucu madde kullanımı dosyasından takipsizlik kararı verilen kadının Peygamber Efendimiz’e hakaret dosyasında soruşturma sürüyor. Gürkan, soruşturmanın ardından hakim karşısına çıkacak.

İHA
Kayseri Gündem

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