Erciyes'in eteklerinde renk cümbüşü

Erciyes Dağı'nın eteklerinde sonbaharla beraber sararan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

Erciyes'in eteklerinde renk cümbüşü
Kayseri GündemEditör

Erciyes Dağı’nın eteklerinde sonbaharla beraber sararan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda sonbaharla beraber renk cümbüşü yaşanıyor. Dağa çıkan kıvrım kıvrım yolları çevreleyen renkli ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Kentin her bölgesinden gözüken dağın etrafını saran farklı farklı renklerde tabloları aratmadı

Erciyes Dağı’nda yaşanan renk cümbüşü, havadan görüntülendi.

İHA
Kayseri Gündem

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