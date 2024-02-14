Erciyes'te kar
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı’nda kar yağışı etkili olmaya başladı. Aralıklarla yağış etkisini artırırken, dağ geneli de beyaz örtüyle kaplandı. Sezonda yağan kar yağışı kayak severleri sevindirirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
İHA
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