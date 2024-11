Erciyes Üniversitesi THE 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında en iyi üniversiteler arasında yer aldı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 2025 Yılı Disiplinler arası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science Rankings, ISR) sonuçları açıklandı.

Schmidt Science Fellows ile birlikte başlatılan ve üniversitelerin disiplinler arası bilime katkılarını ölçmek için oluşturulan ilk sıralama sistemi özelliği taşıyan THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) önemli bir başarı gösterdi. Dünyada 92 ülkeden 749 üniversitenin katıldığı bu uluslararası sıralamada ERÜ dünya üniversiteleri arasında 120. sırada yer alırken, ulusal sıralamada devlet üniversiteleri arasında 3. sırada yer aldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; konu ile ilgili yaptığı açıklamada üniversite olarak, THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında devlet üniversiteleri arasında ilk 3 üniversite arasında yer alarak yeni bir başarıya imza atmaktan gurur duyduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun “Dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education kurumunun bu yıl ilk defa disiplinler arası faaliyetlere göre üniversiteleri sıraladığı THE 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında Erciyes Üniversitesi oldukça önemli bir başarıya imza atmış ve dünya üniversiteleri arasında 120. sırada yer almıştır. Üniversitemiz, araştırma odaklı yönetim anlayışı içinde Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki disiplinlerde farklı yaklaşım ve yöntemlerin bir araya getirilerek yapıldığı disiplinler arası çalışmalara son derece önem vermektedir. Bu kapsamda disiplinler arası çalışmalara katkı sağlayabilecek birçok faaliyeti yürütmektedir. Üniversitemizin bu başarısında emeği geçen tüm araştırmacılarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Disiplinler Arası Bilim Sıralaması metodolojisi, her biri araştırma projelerinin oluşturulma döngüsünü temsil eden girdiler, süreçler ve çıktılar olmak üzere üç bölümü kapsayan toplamda 11 göstergeden oluşmaktadır. Girdiler bölümü (%19) disiplinler arası bilimsel araştırma fonu (%8) ve sanayi fonu (%11) göstergeleri ile temsile edilmektedir. Süreçler bölümü (%16) başarı ölçüsü (%4), fiziksel tesisler (%4), yönetim desteği (%4) ve terfi süreci (%4) göstergelerine ait verilerden oluşmaktadır. Çıktılar bölümü (%65) ise disiplinler arası bilimsel araştırma yayınlarının sayısı (%10), disiplinler arası bilimsel araştırma yayınlarının oranı (%5), disiplin dışındaki fayda (%5), disiplinler arası bilimsel araştırmanın kalitesi (%20) ve itibar göstergelerine göre puanlandırılmaktadır (%25).