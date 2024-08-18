Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımların akınına uğruyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye yakışır standartlarda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2024 yılı yaz döneminde profesyonel takımların akınına uğruyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın girişimleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tesislerin yanı sıra kente kazandırılan tam donanımlı tesislerinde göz ardı edilemeyecek katkısı ile ‘2024 Avrupa Spor Şehri’ ünvanı olmaya hak kazanan Kayseri, spor alanında dikkatleri üzerine çekiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan şehir merkezine 24,8 kilometre, havaalanına 30 kilometre ve en yakın otele 7 km uzaklıkta olup yüksekliği ve havası itibariyle de birçok kulüp için uygun kriterler taşıyan 1850 metre yükseklikte hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya devam ediyor. 2024 yaz sezonu başından bu yana 2024-2025 sezonuna hazırlık yapan profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılabilen kapalı spor salonu ve diğer donatıları ile profesyonel takımların gözdesi haline geliyor. Tesis içerisinde 105*68 metre ölçülerinde profesyonel futbol saha ölçülerine sahip ve birçok takıma ev sahipliği yapabilecek kapasitede olan 8 adet futbol sahasında 14 adet giyinme odası, duş, wc ve 8 adet şok havuzu bulunuyor. Ayrıca, sahalardan 1 tanesi akşam antrenman/hazırlık maçı yapılabilmesi amacıyla aydınlatma sistemine ile donatılırken 180 kişilik tribünü ile sporseverleri ağırlamayı hedefliyor. Samsunspor, Konyaspor, Ankaragücü Almere City, Osmaniyespor, Silifkespor, Vanspor, Niğdespor, Etimeskutspor, Adana 01 FK takımları ve Ürdün U15 Takımı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde çalışmalarını tamalarken tesis önümüzdeki günlerde yeni misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Bu kapsamda, Kıbrıs Tremeşeli Holding Dumlupınar Türk spor Kulübü 19 Ağustos’ta, U16 Futbol Milli Takımı 10 Eylül’de kampa girecek ve Türkiye, Portekiz, Danimarka, Romanya milli takımlarının katılımı ile 14 Eylül’de U16 Milli Takımlar Turnuvası düzenlenecek. Tesis bünyesinde 2 adet giyinme odası, 56 adet dolap, 6 adet duş hizmet verirken 1 adet toplantı salonu 50 kişi kapasitesi ile takımların analiz ve değerlendirme yapabilmesine imkân sunuyor. Olimpik yüzme havuzu 50*20 metre 8 adet kulvar ve 2.15 santimetre derinlik özellikleri ile profesyonel ve amatör sporcuları bekliyor. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören ve birçok takımı misafir eden tesis, yüksek irtifa kamp merkezleri arasında en gözde tesis olmayı hedefliyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Olimpik Yüzme Havuzu, Galatasaray Kadın Yüzme Takımı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tohm ve Sem Sporcuları, Enka Spor Milli Sporcusu, Spor AŞ Yüzme Takımı’nı ağırlarken Yüzme Federasyonu Açık Su Takımı, ve Antep Yüzme Takımı’nın ilerleyen günlerde kampa girmesi bekleniyor.

Basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılabilen, 2 bin 800 metrekarelik alana kurulmuş olan antrenman ve müsabakalar için hazırlanmış 920 metrekare oturumunda spor salonu,. 4 adet giyinme odası, wc, duş alanı ve 2 adet hakem odası donatıları ile hizmet veriyor. Ayrıca, takımların antrenman yapabilmesi, kondisyon ve güç depolayabilmeleri için birçok ekipman ile hizmet sunan 200 metrekare oturumunda profesyonel fitness salonu da dikkat çeken donatılar arasında. 2024 yılında birçok profesyonel takımı ağırlayan tesis, yurt içi ve yurt dışı spor camiasından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca sadece futbola yönelik değil çeşitli spor dallarında profesyonel hizmet sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 19-25 Ağustos’ta Melikgazi Basketbol Takımı, 25 Ağustos - 6 Eylül’de Beysbol Milli Takımı’nı ağırlayacak. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni tercih eden takımlar Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde hizmet veren Ace kite hotel, Das 3917, Library, Megasaray ve Zümrüt Palas otellerinde konaklama imkânı da bulabiliyor.

Uluslararası bir turizm merkezi olarak adından söz ettiren Erciyes, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve gayretleri ile kış sporlarının yanı sıra yazın da çok çeşitli dağ ve tabiat etkinlikleri ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede görev alan spor merkezi olarak ön plana çıkıyor.