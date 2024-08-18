Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri anmak ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte arama kurtarma ekipleri stantlar kurarak, vatandaşı deprem ve sonrası için bilgilendirdi. Vatandaşın özellikle JAK’a bağlı arama kurtarma köpeğine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşa gösteri sunan kurtarma köpeği, jandarma personelinin bütün komutlarını eksiksiz yerine getirdi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdürü Rıfat Genç; "17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin yıl dönümünde Kayseri’de, halkın farkındalığını artırmak adına sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bir organizasyon düzenledik. Buradaki asıl amacımız 1999 depreminde birçok canımızı kaybettik, eğitimler vererek dindirmeye çabalıyorduk. Ama 6 Şubat gibi büyük bir depremi daha yaşayarak daha çok acılar yaşadık. Bunu bir daha yaşamamak adına toplum olarak farkındalığımızı üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Toplumumuz farkındalığını artırırken bizlere de büyük işler düşüyor. Biz de bu görev bilinciyle bugün burada hep beraber, omuz omuza afet ve acil durumlarda yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu göstermek için halkımızın karşısına çıktık. İnşallah hiçbir zaman böyle büyük depremler, acılar yaşamayız. Bugün bizlere katkı veren herkese ve destek veren valimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.