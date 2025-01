Erdoğan, 'Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan bir an olsun ayrılmadık'

İl Kongreleri kapsamında Konya’nın ardından Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserililerin gerçek belediyecilik vizyonundan yana seçimini kullandığını belirterek, “31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde tercihini Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullanan her bir Kayserili kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Kayseri, sizlerle gurur duyuyorum. Milletimize hizmet yolculuğunda Kayseri her zaman yanımızda oldu, azmiyle, emeğiyle, hayır dualarıyla Kayserili kardeşlerimiz bizden desteklerini asla esirgemedi. Kayseri ile omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk, siz bizi mahcup etmediniz, elhamdülillah biz de sizlere mahcup olmadık. Kayseri’ye aşkla hizmet yolundan bir an olsun ayrılmadık. Allah izin verdiği, siz de arkamızda olduğunuz sürece Kayseri için üretmeye, Kayseri’ye aşkla hizmet etmeye, sizlerle birlikte, milletimizin hizmetkârı olmaya inşallah devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ, 85 MİLYON OLARAK BİRLİĞİMİZİN, DİRLİĞİMİZİN ÇİMENTOSUDUR’

Kayseri’nin başkent karakterini yaşatan bir şehir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayseri imparatorların gözdesidir, Selçuklu’nun şaheseridir, Dulkadiroğulları’nın otağıdır, Osmanlı’nın ilim ve irfan merkezi, Cumhuriyet’in ticaret ve kültür şehridir. Kayseri sanatın da zanaatın da ticaretin de siyasetin de iç içe olduğu, başkent karakterini genlerinde yaşatan bir şehirdir. Kayseri’ye baktıkça sadece ticareti, sanayisi, turizmi ve tarımıyla büyük bir başarı hikâyesi görmüyoruz. Aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın, huzurun her köşesine hâkim olduğu örnek bir şehir görüyoruz. Kayseri, 85 milyon olarak birliğimizin, dirliğimizin çimentosudur” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DEN BİRLİK ÇIKAR, KAYSERİ’DEN DEVLET KURUCULARI ÇIKAR’

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’nin hoşgörünün, uzlaşmanın, farklı kimliklerle güven içerisinde yan yana yaşamanın şehri olduğunu ifade ederek, “Bunun için Kayseri’den birlik çıkar, Kayseri’den devlet kurucuları çıkar, devlet başkanları çıkar. Kayseri’den Hunat Hatun gibi Gevher Nesibe Hatun gibi her biri dünyaya örnek olacak devlet analar çıkar. Kayseri’den Erciyes’i İstanbul’a götürüp, Süleymaniye Camii olarak inşa eden Mimar Sinan’lar çıkar. Davud-i Kayseri, Seyranî gibi halk ve hak şairleri çıkar. Kayseri’den aldığımız ilhamla tüm Türkiye’ye hizmet için koşturuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda önümüze çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla yürüyoruz. Ne yapıyorsak emin olun Kayseri’nin ve diğer 80 vilayetimizin huzuru ve esenliği için yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.