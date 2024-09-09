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  • Erşan'dan Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezine çalışma ziyareti

Erşan'dan Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezine çalışma ziyareti

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezi içerisine kurulan farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erşan'dan Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezine çalışma ziyareti
Kayseri GündemEditör

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezi içerisine kurulan farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan birimleri tek tek dolaşan Erşan, merkezde sunulan hizmetler hakkında bilgi alarak görevi başındaki personele kolaylıklar diledi. İl Sağlık Müdürü Erşan’a ziyareti sırasında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu ve Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca eşlik etti.

Haber Merkezi
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