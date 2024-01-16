ERÜ'de tepki çeken zam

Erciyes Üniversitesi'nin kreş ücretine ?,  yemek ücretine ise r zam yapıldı. Yapılan zam personel tarafından tepki topladı.

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  • 16.01.2024 16:35
  • Güncelleme: 16.01.2024 16:35
ERÜ'de tepki çeken zam

Erciyes Üniversitesi’nde yeni yıl kreş ve yemek tarifeleri belirlendi. Kreş ücreti bir önceki yıla göre %80 artarken yemek ise %72 zamlandı. Kreşler için 2023 yılı ilk altı ayı için 1.375,00 TL ücret, ikinci altı ayda % 100 zam artışı ile  2.750,00TL'ye çıkarıldı. Kreşlerde 2024 Ocak ayı için % 80 zam yapılarak 4.950,00TL'ye yükseltildi. 28 TL olan yemek fiyatları ise % 72 zam yapılarak 48,00TL olarak belirlendi. Üniversite personelleri tarafından tepki çeken zamların, yöneticiler tarafından yeniden gözden geçirilmesi isteniyor.

Haber Merkezi

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