ERÜ’de tepki çeken zam

Erciyes Üniversitesi’nde yeni yıl kreş ve yemek tarifeleri belirlendi. Kreş ücreti bir önceki yıla göre %80 artarken yemek ise %72 zamlandı. Kreşler için 2023 yılı ilk altı ayı için 1.375,00 TL ücret, ikinci altı ayda % 100 zam artışı ile 2.750,00TL'ye çıkarıldı. Kreşlerde 2024 Ocak ayı için % 80 zam yapılarak 4.950,00TL'ye yükseltildi. 28 TL olan yemek fiyatları ise % 72 zam yapılarak 48,00TL olarak belirlendi. Üniversite personelleri tarafından tepki çeken zamların, yöneticiler tarafından yeniden gözden geçirilmesi isteniyor.