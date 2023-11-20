ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde önlük giyme töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Törende diş hekimliği eğitimine başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

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  • 20.11.2023 21:07
  • Güncelleme: 20.11.2023 22:11
ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde önlük giyme töreni düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Törende diş hekimliği eğitimine başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen önlük giyme törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Haydar Albayrak ve Doç. Dr. Salih Düzgün, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sezer Demirbuğa, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, önlük giyen öğrencileri tebrik ederek, Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri’nin en büyük markası olduğunu söyledi. Milletvekili Çopuroğlu, “Kayseri’de birçok markamız var. Ama Kayseri’nin en büyük markalarından birisi Erciyes Üniversitesidir. Erciyes Üniversitesi’nin kurulduğu gün ilk harcı koyanlara ve bugüne kadar yöneticilik yapmış, öğrencilik yapmış herkese teşekkür ediyoruz. Tüm amacımız ve gayemiz Erciyes Üniversitesi’ni güçlü kılabilmektir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında ERÜ yönetimi olarak öğrenci odaklı etkin faaliyetler yürüttüklerine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Altun, “ Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Gençlerimiz bizlere emanet. Biz emanet olan gençlerimizi eğitim-öğretim faaliyetlerimiz ile etkin bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gençlerimiz meslek hayatlarında bizleri temsil edecekler. Bizleri temsil ettikleri gibi onlar ülkelerini çok sevecekler. Bu ülkeye hizmet ettikleri içinde çok mutlu olacaklar” diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere nasihatler de de bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, “Kendinizi geliştirmek için her daim gayretle çalışın ve bilgilerinizin üzerine bilgi koymaya gayret gösterin” şeklinde konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Haydar Albayrak ve Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural ise konuşmalarında öğrencilere başarılar dilediler.

Konuşmaların ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında akademik başarı elde eden öğretim üyeleri ile dönem birincisi öğrencilere plaket takdim edildi.

Tören diş hekimliği eğitimine başlayan 130 öğrenciye, beyaz önlüklerinin giydirilmesi ile son buldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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