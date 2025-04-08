Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların; yerel kuvvetli olacağı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği bildirildi.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Yapılan son değerlendirmelere göre: Kayseri çevrelerinde yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların; yerel kuvvetli olacağı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Perşembe (10.04.2025) günü sabah saatlerine kadar ilin güney ve doğusu ile yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olacağı bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların, hava koşullarına göre tedbirli olmaları ve özellikle araçlarında gerekli ekipmanları bulundurmaları tavsiye ediliyor.