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ERÜ Rektörü Altun, Doğa Koleji öğrencileriyle kariyer söyleşisinde buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Doğa Koleji tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Okul Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere kariyer planlamaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Altun, Doğa Koleji öğrencileriyle kariyer söyleşisinde buluştu

Prof. Dr. Altun, düzenli çalışma prensibinin önemine dikkat çekerek, "Düzenli çalışma prensibinden asla ödün vermeyin" dedi. Ayrıca, konuşmasında öğrencileri ERÜ’ye davet eden Altun, üniversitenin sağlıktan mühendisliğe, sosyal bilimlerden ziraat alanlarına kadar geniş bir yelpazede etkin çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Etkinlik boyunca öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ’nün uluslararası boyutlardaki başarıları ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında da bilgiler verdi. Etkinlik, Prof. Dr. Altun’a çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.

Bu etkinlik, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımı, öğrencilere ilham verici bir deneyim sundu.

Haber Merkezi

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