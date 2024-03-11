Eşiyle tartışan şahıs evi ateşe vermek istedi
Kayseri'de iddiaya göre eşi F.G. ile tartışan S.G., ikamet ettikleri evi ateşe vermek istedi. Konuttaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri çifti merkeze götürdü.
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi’nde 4 katlı binanın son katında oturan S.G., saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, eşi F.G. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası S.G., evi ateşe vermek istedi. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.