Eski Başkan Cabbar'ın anneannesi toprağa verildi

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın vefat eden anneannesi Emine Baldık toprağa verildi.

Eski Başkan Cabbar'ın anneannesi toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar’ın vefat eden anneannesi Emine Baldık toprağa verildi.

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar’ın anneannesi Emine Baldık 87 yaşında hayatını kaybetti. Baldık’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Develi Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazına, Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Başkan Cabbar'ın anneannesi toprağa verildi
Eski Başkan Cabbar'ın anneannesi toprağa verildi
Eski Başkan Cabbar'ın anneannesi toprağa verildi
Eski Başkan Cabbar'ın anneannesi toprağa verildi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Büyük Şehir Bülteni 60.sayıya ulaştı
Büyük Şehir Bülteni 60.sayıya ulaştı
İki aracın karıştığı kazada otomobil kanala düştü
İki aracın karıştığı kazada otomobil kanala düştü
İlim Hikmet Vakfı mesupları bayramda bir araya geldi
İlim Hikmet Vakfı mesupları bayramda bir araya geldi
Bir hafta bir yazar: Mustafa İBAKORKMAZ
Bir hafta bir yazar: Mustafa İBAKORKMAZ
Millet Bahçesi'nde bayram yoğunluğu
Millet Bahçesi'nde bayram yoğunluğu
Tüp deposunda korkutan yangın
Tüp deposunda korkutan yangın