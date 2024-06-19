Zincidere Mesire Alanı'na yoğun ilgi

Talas Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Kurban Bayramı’nda vatandaşların gözde mekanı oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşların akınına uğrayan mesire alanı, sıcak yaz günlerinde geç saatlere kadar dolup taşıyor. Mangal yakmanın yasak olduğu alanda doğalgazlı et pişirme ünitesi hizmet veriyor. Ayrıca Talas Belediyesi Göl Kafe de lezzetli yiyecek ve içecekleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Pırıl pırıl göleti, temiz havası, su oyunları ve manzarasıyla açıldığı günden beri büyük ilgi gören Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 9 günlük kurban bayramı tatilinin de en gözde mekanı olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Güzel bir ortamda bayramın tadını çıkardıklarını dile getiren vatandaşlar da “Kayseri’nin en güzel mesire alanındayız. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Mangal yakılmadığı için boğucu bir hava yok. Etler, doğalgazla pişirme ünitesinde pişiriliyor. Burasını Kayseri’ye kazandıran Talas Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.