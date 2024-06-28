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Eski milletvekili Bakır, Kraliyet doğum günü partisine katıldı

AK Parti Kayseri eski Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, İngiltere Büyükelçiliğinin daveti üzerine Kral 3.Charles'ın doğum günü partisine katıldı.  24.dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olarak görev yapmış olan eski vekil Pelin Gündeş Bakır, İngiltere Büyükelçiliğinden gelen davet üzerine Kral 3.Charles'ın Ankara'da düzenlenen doğum günü partisine katılım sağladı. 

Eski milletvekili Bakır, Kraliyet doğum günü partisine katıldı

Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İngiltere Kralı III. Charles’ın doğum günü partisindeyim. Nazik davetleri için İngiltere Büyükelçiliği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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