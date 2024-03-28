Eski milletvekili Osman Çilsal'ın acı günü

20. Dönem Milletvekili Osman Çilsal'ın annesi Rakiye Çilsal hayatını kaybetti.

Eski milletvekili Osman Çilsal'ın acı günü
Kayseri GündemEditör

20. Dönem Milletvekili Osman Çilsal’ın annesi Rakiye Çilsal hayatını kaybetti.

20. Dönem DYP Milletvekili Osman Çilsal’ın annesi Rakiye Çilsal, 90 yaşında hayatını kaybetti. Çilsal’ın cenaze namazı; ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Çilsal’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Çilsal’ın cenazesi eski mezarlığa defnedildi.

Eski milletvekili Osman Çilsal'ın acı günü
Eski milletvekili Osman Çilsal'ın acı günü
Eski milletvekili Osman Çilsal'ın acı günü
Eski milletvekili Osman Çilsal'ın acı günü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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