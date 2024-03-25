Esnaftan Başkan Palancıoğlu'na yoğun ilgi

31 Mart Pazar Günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında saha gezilerine durmadan devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gittiği her dükknda ve sokakta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Esnaftan Başkan Palancıoğlu'na yoğun ilgi
Kayseri GündemEditör

31 Mart Pazar Günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında saha gezilerine durmadan devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gittiği her dükkânda ve sokakta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen, yeni yapacağı projelerinden de bahseden Başkan Palancıoğlu, “Hürriyet Mahallesi ve Aydınlıkevler Mahallemizdeki esnafımızı AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin, ilçe teşkilatımız ve cumhur ittifakı meclis üyesi adaylarımızla birlikte ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Melikgazi’mizin kadirşinas esnafı emeğiyle, samimiyetiyle, alın teriyle, ahilik ahlakıyla ekonomimize can vermeye; bizler de esnaf kardeşlerimize desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri ve talepleri bizim için büyük önem taşıyor. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın 5 yıldır Melikgazi’ye kazandırdığımız hizmetlerden memnun olması bizleri de fazlasıyla memnun ediyor. Çalışkan ve üretken belediyecilik anlayışımızla bu güzel ilçemizde hizmetlerimizi inşallah daha da arttıracağız. Melikgazi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin ekonomisine can katan tüm esnaf kardeşlerime hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah yeni dönemimizde de el ele, gönül gönüle olacağız. Melikgazi’nin her alanda gelişimi noktasında bundan sonra da tüm ekiplerimiz ile birlikte hizmet odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Melikgazi’mizi ortak akılla yöneterek daha yaşanılır bir ilçe yapma noktasında halkımızla buluşmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Esnaftan Başkan Palancıoğlu'na yoğun ilgi
Esnaftan Başkan Palancıoğlu'na yoğun ilgi
Esnaftan Başkan Palancıoğlu'na yoğun ilgi
Esnaftan Başkan Palancıoğlu'na yoğun ilgi
Esnaftan Başkan Palancıoğlu'na yoğun ilgi
Esnaftan Başkan Palancıoğlu'na yoğun ilgi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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