  • Haberler
  • Asayiş
  • Evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı

Evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının bavulları sokakta kaldı.

Evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının bavulları sokakta kaldı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Fermanlı Sokak’ta evde Y.Ü. ile eşi G.Ü. arasında tartışma çıktı. Bavullarını alarak evden ayrılan Y.Ü.’yü takip eden G.Ü., Saba Sokak’ta eşi ile yeniden tartışmaya başladı. G.Ü., eşi Y.Ü.’yü bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Y.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan G.Ü.’yü Huzur Sokak’ta kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'Ülkemizde Siyonist Katil İstemiyoruz'
'Ülkemizde Siyonist Katil İstemiyoruz'
Arazide çıkan yangın kontrol altına alındı 
Arazide çıkan yangın kontrol altına alındı 
Gazetemiz Yazarları İstanbul'dan ödüllerle döndü
Gazetemiz Yazarları İstanbul'dan ödüllerle döndü
Develi'de TYB kadın yazarlarından imza ve tanıtım etkinliği
Develi’de TYB kadın yazarlarından imza ve tanıtım etkinliği
Veteriner hekimlerden kanun için 'iş birliği' çağrısı
Veteriner hekimlerden kanun için 'iş birliği' çağrısı
KAYMEK'in Türk İşaret Dili Kursuna vatandaşlardan tam not
KAYMEK'in Türk İşaret Dili Kursuna vatandaşlardan tam not