Otomobil ve minibüs çarpıştı: 9 yaralı  

Özvatan'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Otomobil ve minibüs çarpıştı: 9 yaralı  

Kaza, Kayseri’nin Özvatan İlçesine bağlı Kermelik Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerden birinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazayı görenler durumu ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. 
Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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